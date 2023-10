Juric, scommesse e cellulari: "I ragazzi hanno un problema"

TORINO - "Abbiamo lavorato con un bello spirito, abbiamo trascorso due belle settimane: il nostro cammino non è un disastro totale, sono certo che faremo un grande campionato": il tecnico del Torino, Ivan Juric, vuole ripartire dopo quattro gare di fila senza vittorie. "L'Inter è ancora più forte dello scorso anno, hanno aggiunto tanti cambi soprattutto a centrocampo - dice il croato sull'avversaria di domani - ma abbiamo fiducia di fare bene". Il suo Toro, però, non avrà a disposizione due big: "Zapata (il club granata ha annunciato oggi il suo forfait ndr) sente dolore a questa vecchia cicatrice e speriamo torni per la prossima così come Buongiorno" dice Juric in conferenza stampa.