Inter, il bambino mostra a sorpresa la maglia del Toro: lo sfottò è virale

E' diventato virale sui social il video del bambino che sabato sera ha baciato in diretta lo stemma sulla maglia del Torino, dopo aver alzato quella dell'Inter che aveva indosso. Durante l'inno della serie A, con le squadre in campo prima della sfida tra granata e nerazzurri, insieme ai calciatori c'erano infatti i bambini con le maglie dei due club. Tra questi, un piccolo tifoso granata, che appena viene inquadrato, alza la maglia dell'Inter e mostra fiero la maglia del Toro, baciando lo stemma dei granata. Inevitabili i commenti sui social con il video, che come detto, è diventato virale.