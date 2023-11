Torino, Juric incontra ultras dopo il gestaccio di lunedì

TORINO - Nonostante il successo contro il Sassuolo, il tecnico dei granata Ivan Juric è finito sotto processo. Al triplice fischio, l’allenatore ha rivolto un pessimo gesto verso la curva Maratona. L’allenatore - in tribuna perché squalificato - ha mostrato il dito medio verso la curva granata. L'atto istintivo non è passato inosservato per la presenza delle telecamere che hanno mostrato il discutibile atteggiamento del tecnico.