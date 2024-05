Torino, Buongiorno con Mbappé e Bellingham: la sorprendente scelta di Espn

Che Alessandro Buongiorno sia uno dei difensori italiani più affidabili in questo momento non è una novità, ma vederlo tra i migliori d'Europa, forse, è un po' una sorpresa: il centrale del Torino , infatti, è stato inserito da ESPN in una formazione speciale.

Buongiorno con Mbappé e Bellingham nella top 11 dei cinque migliori campionati europei

L'emittente televisiva americana, infatti, ha creato una top XI dei cinque migliori campionati europei basandosi sui dati elaborati da WhoScored e Buongiorno è stato inserito come centrale al fianco di Van Dijk in un 4-4-2 ideale con Donnarumma in porta, Grimaldo e Kimmich come terzini, Saka e Mbappé sulle fasce, Rodri e Bellingham in mediana e il duo Kane-Guirassy in attacco.