Torino-Lazio, la battuta di Vanoli: "Se mi nonna avesse le ruote..."

Paolo Vanoli ha presentato Torino-Lazio in conferenza stampa: "Rifarei le stesse scelte contro l' Empoli ? Se mia nonna avesse avuto le ruote, sarebbe una carriola. Non è mia la battuta, ma rispondo così. Difficilmente mi guardo indietro, guardo avanti e la prossima gara è la più importante. Non guardo la classifica, lo faccio fare ai tifosi perché io penso al percorso che dobbiamo fare. Sono felice quando i tifosi sono felici. Contro la Lazio e Inter voglio vedere a che livello siamo. Affrontiamo una squadra che sta bene e che ha giocatori di grande velocità, hanno un potenziale offensivo importante, ma noi vogliamo trasformare la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia in energia positiva".

Vanoli su Vlasic, Schuurs, Ricci e Sanabria

Panoramica sui singoli: "Vlasic è a disposizione, lo era già per l'Empoli ma ho preferito fargli fare un altro lavoro e lui si è un po' arrabbiato, ma adesso siamo felice di averlo ritrovato perché è un giocatore importante. Schuurs? Ci vogliono tempo e pazienza, non dobbiamo mettergli pressioni. Ricci? Chi è capace a giocare sotto pressione è indispensabile. È un messaggio per il settore giovanile, devono imparare questo che è il vero calcio. Uno non apre il controllo perché vede l'avversario e va in agitazione. Tutti vorrebbero centrocampisti che sappiano gestire il pallone come Ricci, siamo fortunati ad averlo. Sanabria? Siete voi ad aver messo in discussione Sanabria. Tutti stanno dimostrando di volere una maglia da titolare, tocca a me metterli in condizione di fare bene. Gli attaccanti stanno facendo bene, è una fortuna".

Vanoli e la sfida con Baroni

La sfida nella sfida con Baroni: "Speriamo non faccia lo scherzetto. Con lui ho vinto un campionato a Verona, dalla B alla A, ed era un giocatore esperto. Quell'anno segnò 5, 6 gol, mi chiedevo come facesse visto che era lento (ride). Sono felice che Baroni abbia avuto questa grande opportunità, viene da tanta gavetta e mi fa piacere. Poi quando l'arbitro fischia sarà una battaglia e io penserò al Toro, lui alla Lazio".