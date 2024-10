Zapata, stagione finita: tripla lesione del ginocchio. Il report medico

Brutte notizie per il Torino : gli esami dopo l'infortunio di Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del crociato e del menisco. Stagione finita per l'attaccante colombiano.

Zapata, il bollettino del Torino sull'infortunio

Questo il report medico del Torino sull'infortunio: "Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata". L'ex Napoli e Atalanta aveva messo a segno fin qui quattro gol in nove partite tra campionato e Coppa Italia, segnando anche nella gara contro l'Inter dove era uscito in barella.