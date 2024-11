Vojvoda, solo un equivoco: la sciarpa era del Kosovo, non della Juve

Un caso divenuto virale, ma rivelatosi solo un equivoco. In un video pubblicato sui social network ritraente l'uscita dal campo dei giocatori del Torino al termine del derby perso con la Juventus, Vojovda è stato ripreso con in mano una sciarpa gialloblù, che aveva fatto pensare ai tifosi granata che appartenesse ai rivali, scatenandone già la rabbia. Il giocatore, però, è intervenuto, dichiarando che la sciarpa in realtà era del Kosovo, suo Paese natale.