Vanoli: "Willie Peyote con il Toro a Sanremo mi ha fatto venire la pelle d'oca"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Torino, anticipo che aprirà la venticinquesima giornata di Serie A, Paolo Vanoli ha parlato anche del Festival di Sanremo e di Willie Peyote, cantante in gara e tifoso granata doc. Il tecnico granata, oltre a presentare la gara, ha parlato così dell'artista: "Sono un fan del festival, facevo zapping con le partite. Willie Peyote mi ha emozionato, faccio un in bocca al lupo a lui".