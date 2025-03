Torino, accuse gravi contro Maripán: rischia una denuncia per revenge porn

Accuse gravissime per Guillermo Maripán , che potrebbe rischiare non solo una denuncia ma anche il carcere in Cile . Il difensore del Torino è finito al centro di un caso di regenge porn : a incolparlo è la ex fidanzata Carmen Castillo , l'influencer conosciuta sui social con il nome di Carmen Tuitera. Come riportato dal sito sportivo cileno Alairelibre e da numerosi media locali, sembra che sia stata presentata dalla donna una denuncia contro il calciatore, in quanto avrebbe voluto condividere online dei loro video intimi senza il consenso dell'ormai sua ex compagna.

Le parole della ex compagna di Maripán

A scatenare il tutto sono state proprio le parole dette dalla Castillo al podcast Bombastic , intervistata dalla giornalista Cecilia Gutierrez: “Non parlerò di lui. Manderò un messaggio a Guillermo Maripàn: inviare video intimi di donne è punibile in Cile quindi fai attenzione alle informazioni che condividi. Ho altro da dire, ma scelgo il silenzio al momento per non turbare la tranquillità della nazionale cilena perché abbiamo bisogno di lui in campo". In difesa dell'influencer è intervenuta anche l'Agenzia per la difesa delle donne (Aml), confermando al'episodio."È fondamentale che la società comprenda la gravità di questi atti e rispetti la privacy delle persone coinvolte. La diffusione non consensuale di materiale intimo è una grave violazione dei diritti delle donne ed è punibile dalla legge", ha detto l'esponente dell'Agenzia Francisca Millán. Al momento il capitano del Cile ha scelto di non commentare la vicenda ed è rimasto in silenzio. Secondo quanto riportato dalla stampa cilena, Maripán sarebbe alle prese con problemi fisici che lo rendono a rischio per la partita di martedì contro l'Ecuador per le qualificazioni Mondiali del Sudamerica.