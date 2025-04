Torino, ufficiale il rinnovo di Zapata: i dettagli del nuovo contratto

Torino, Zapata rinnova fino al 2027

Arrivato in Piemonte nel 2023, lo scorso ottobre si era procurato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale nella partita contro l'Inter. Un ko che gli ha fatto terminare anzitempo la stagione, già condita da quattro gol in appena nove presenze.

Il comunicato ufficiale

Di seguito il testo del comunicato ufficiale del Torino: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Duvan Zapata fino al 30 giugno 2027. Zapata è nato a Santiago de Cali, in Colombia, il 1° aprile 1991. L’attaccante è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’América de Cali, club con cui ha fatto il suo esordio tra i professionisti il 18 maggio 2008 e con cui ha totalizzato 33 presenze e 7 reti. Nel 2011 si è trasferito in Argentina, all’Estudiantes, dove ha collezionato 46 presenze e 22 gol nell’arco di tre stagioni. L’approdo in Italia è arrivato nell’agosto del 2013 tra le fila del Napoli. Con la squadra partenopea ha affrontato due stagioni di ambientamento al campionato italiano e ha intrapreso due esperienze in prestito, prima all’Udinese e poi alla Sampdoria, squadra che ha riscattato il suo cartellino. Dalla formazione ligure è passato all’Atalanta dove ha disputato cinque stagioni prima di trasferirsi al Toro nel settembre 2023. Ad oggi con i granata può vantare 45 presenze e 16 reti. Per l’attaccante anche 34 apparizioni e 4 gol con la nazionale della Colombia. Avanti insieme: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"