Zac Efron al Torino? L'assurdo errore fa impazzire i social

Per qualche ora su Wikipedia è apparso un bizzarro colpo di mercato: Troy Bolton , protagonista di High School Musical , sarebbe stato il centravanti del Torino nella stagione 2005/2006.

Zac Efron al Torino? I social impazziscono per un errore

Ovviamente si trattava di una modifica falsa, ma tanto è bastato per far impazzire i social. Meme e fotomontaggi hanno invaso la rete, con Zac Efron in maglia granata.

L'hastag su Zac Efron al Torino

L'hashtag #BoltonAlToro che ha fatto sorridere tifosi e nostalgici Disney: una goliardata diventata virale in poche ore, ricordandoci che il confine tra realtà e fantasia, online, è sempre più sottile.