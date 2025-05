Grande Torino, 76 anni fa la tragedia di Superga: la commemorazione  

Come ogni 4 maggio il popolo granata ricorda il Grande Torino . A 76 anni di distanza dal tragico incidente aereo sulla collina di Superga , che costò la vita ai campioni della squadra che conquistò cinque scudetti consecutivi, e agli altri passeggeri di rientro da Lisbona , il mito è più vivo che mai. In occasione della ricorrenza di quest'anno, il tifo granata ha inoltre organizzato una marcia di protesta nei confronti del presidente Urbano Cairo , che ha richiamato oltre ventimila sostenitori granata, compresi alcuni ex giocatori, tra i quali Pasquale Bruno , che nel 1992, con Emiliano Mondonico alla guida dei granata, sfiorò la vittoria della Coppa Uefa , persa nella doppia finale contro l'Ajax .

Il ricordo del Grande Torino: tutti gli appuntamenti di giornata

La manifestazione si è svolta tra le vie del centro cittadino, senza incidenti. Ha fatto da preludio a una giornata rivolta al ricordo del Grande Torino, proseguita con la commemorazione al cimitero Monumentale, dove si trovano le tombe di Valentino Mazzola e degli altri campioni scomparsi nel 1949, e la benedizione del padre spirituale granata, Don Riccardo Robella. Nel pomeriggio la messa presso la Basilica di Superga, alla quale parteciperanno i giocatori del Torino insieme all'allenatore Paolo Vanoli. Toccherà al capitano Duvan Zapata leggere i nomi dei campioni scomparsi a Superga e degli altri passeggeri dell'aereo. Al presidente Urbano Cairo è stata espressa la richiesta da parte dei rappresentanti del tifo organizzato di non prendere parte alla funzione. L'editore alessandrino si è comunque recato in mattinata sul colle, accompagnato dal figlio, per rendere omaggio al Grande Torino. Per tutta la giornata la Mole Antonelliana sarà colorata di granata. Le celebrazioni termineranno in serata con lo spettacolo "Il Grande Torino: una cartolina da un paese diverso", scritto da Gianfelice Facchetti insieme al giornalista Marco Bonetto.