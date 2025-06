E’ durata solo una stagione l’avventura a Torino di Paolo Vanoli. Era nell'aria la separazione, ma adesso è ufficiale il divorzio con l'allenatore: “Il Torino Football Club e il tecnico Paolo Vanoli non proseguiranno insieme nel prossimo campionato. La Società desidera ringraziare Vanoli e il suo gruppo di lavoro per l'impegno e la dedizione dimostrati in questa stagione in granata e augura loro il meglio nel prossimo futuro”.