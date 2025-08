Torino, Baroni: "Obiettivi? Non facciamo proclami. Voglio emozionare i tifosi"

Marco Baroni ha parlato per la prima volta da allenatore del Torino, tracciando la sua filosofia con toni misurati e concreti nel sua conferenza stampa di presentazione: "Le premesse sono il lavoro, gli obiettivi dobbiamo conquistarli giorno per giorno, Non mi piacciono i proclami, ma mi dedico soltanto al lavoro e alla dedizione per costruirli quotidianamente".