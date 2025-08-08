Torino, trasferta a Valencia: tra i convocati si rivede Zapata

© LAPRESSE
Il Torino è volato in Spagna dove domani sera, alle 21, affronterà il Valencia al Mestalla in occasione del tradizionale Trofeo Naranja. Tra i giocatori a disposizione di mister Baroni spicca il ritorno di Duvan Zapata, al rientro nella lista dei convocati dopo il lungo stop per l’infortunio al ginocchio rimediato ad ottobre 2024.
Torino a Valencia per un'amichevole: c'è Zapata
Presente anche Giovanni Simeone, ultimo rinforzo del mercato estivo, così come il portiere Israel, che ha smaltito la contusione alla testa riportata nell’amichevole contro il Monaco. Assente invece Masina, alle prese con un lieve problema muscolare che lo ha costretto a restare a riposo.