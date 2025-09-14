Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Torino, Saul Coco si commuove dopo la Roma: "Un mio ex compagno ha battuto il cancro"

Il difensore granata in conferenza stampa dopo la vittoria all'Olimpico contro i giallorossi: Kirian Rodriguez del Las Palmas potrà finalmente tornare in campo
Torino, Saul Coco si commuove dopo la Roma: "Un mio ex compagno ha battuto il cancro"
2 min
La felicità per la vittoria contro la Roma, ma anche per qualcosa di più grande. Nel post-partita all'Olimpico Saul Coco, difensore del Torino di Baroni, ha parlato in conferenza stampa esprimendo tutta la sua felicità per l'1-0 in casa dei giallorossi, in cui ha giocato titolare tutta la partita. Poi, però, si commuove e non è per la vittoria in campo, ma per un motivo ben più importante: "Ho ricevuto una notizia meravigliosa: il mio ex compagno Rodriguez ha battuto il cancro".

Saul Coco si commuove: "Il mio ex compagno ha battuto il cancro"

Il riferimento di Saul Coco è a Kirian Rodriguez, centrocampista e capitano del Las Palmas, che lo scorso marzo era stato costretto a fermarsi per una recidiva. Rodriguez era stato colpito dal linfoma di Hodgkin nel 2022, dovendo fermarsi a lungo ma poi riuscendo a tornare in campo. A marzo il nuovo e tragico stop per sottoporsi alla chemioterapia, ma ora è arrivata la notizia tanto attesa: Rodriguez ha battuto il cancro, è stato già dimesso e addirittura potrebbe essere convocato a breve per le prossime partite del Las Palmas. Una notizia bellissima, che ha reso bellissima la giornata del suo ex compagno di squadra Saul Coco, che ha giocato al Las Palmas prima del Torino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

