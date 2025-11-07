Torino, il cappellano Don Robella in prognosi riservata dopo un incidente: è in gravi condizioni
Il fatto è avvenuto nella notte nei pressi dell'autostrada A6 dopo un incontro con il Toro Club Mondovi
Il cappellano del Torino, don Riccardo Robella è stato coinvolto in un grave incidente stradale. Il fatto è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 novembre. Il sacerdote è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni al Cto di Torino, dove attualmente si trova in prognosi riservata.
Don Robella in prognosi riservata dopo un incidente in autostrada
L'incidente è avvenuto sull'autostrada A6, a pochi chilometri dal casello di Carmagnola. L'auto guidata da don Robella, mentre rientrava da un incontro con il Toro Club Mondovi, è stata tamponata. Don Robella si trova attualmente intubato, con un trauma toracico e uno vertebrale. La prognosi resta riservata.