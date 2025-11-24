Baroni, il duro sfogo dopo il 5-1 subìto dal Como: "Chiedo scusa. Non deve più avvenire"

Sconfitta pesantissima per il Torino: 5-1 in casa contro il Como. La squadra di Baroni, al ritorno dalla pausa per le partite delle nazionali, crolla sotto i colpi di Nico Paz e compagni. L'allenatore dei granata nel post partita si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: "Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, si può perdere ma non cedere così. Nel secondo tempo la squadra è uscita dal campo e questa è una cosa che non doveva avvenire". Torino che fino alla fine del primo tempo aveva tenuto bene il campo e aveva segnato il gol del pareggio nel recupero. Nella ripresa il crollo: "lo ho fatto dei cambi per tenere tutti sul pezzo ma è chiaro che i segnali che ho avuto non sono incoraggianti. Abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, ma il 2-1 ci ha disuniti e quando perdiamo di equilibrio usciamo dalla partita. Mi assumo le responsabilità di questa sconfitta. Abbiamo buttato al vento un periodo in cui avevamo lavorato bene. Non puoi subire senza fare pressione. la squadra è stata leggera e svagata: non esiste che su sei falli due si siano fatti nel secondo tempo".