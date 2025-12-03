Il River Plate festeggia i 119 anni di vita del Torino e onora una fratellanza unica nel mondo del calcio, dimostrando ancora una volta memoria storica e sensibilità istituzionale. Nel 119° anniversario granata, il club argentino ha pubblicato un messaggio di congratulazioni sui suoi social dedicato al Toro, riaffermando un legame che trascende le generazioni e i confini: un'amicizia eterna e un eterno rispetto.

Le origini

Il rapporto tra River e Torino è uno dei più profondi e genuini del calcio mondiale: nasce dal gesto di solidarietà che il club argentino ebbe dopo la tragedia di Superga del 4 maggio 1949. Dopo aver ricevuto la notizia, il River Plate, sotto la presidenza di Antonio Vespucio Liberti, offrì di giocare partita celebrativa, un tributo al Grande Torino con l'obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie delle vittime. Più di 60.000 persone riempirono lo stadio, finì 2-2. Da quel momento in poi nacque un legame fondato su valori, memoria e rispetto: il messaggio social del River non ha fatto che evidenziare una fratellanza intatta da 75 anni.