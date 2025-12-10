Davide Vagnati non è più il direttore sportivo del Torino . Il club granata ha infatto esonerato il dirigente, sostituendolo con una vecchia conoscenza: Gianluca Petrachi .

Cambio a sorpresa nel Torino: esonerato Vagnati, al suo posto torna Petrachi

Questo, infatti, il comunicato apparso sui canali ufficiali della società: "Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".