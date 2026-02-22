Corriere dello Sport.it
domenica 22 febbraio 2026
Torino, D'Aversa prima scelta per sostituire Baroni: cosa sta succedendo© Getty Images

Torino, D'Aversa prima scelta per sostituire Baroni: cosa sta succedendo

L'ex tecnico dell'Empoli è in stretto contatto con i granata
Eleonora Trotta
1 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra
Il pesante ko contro il Genoa di De Rossi ha convinto il Torino a riprendere i contatti con D'Aversa, dopo i primi confronti delle scorse settimane. L'ex allenatore dell'Empoli è infatti la prima scelta per sostituire Baroni, autore di una stagione negativa e al di sotto delle aspettative del club. La società piemontese aveva infatti programmato un campionato con ben altri risultati e, inevitabilmente, l'attuale classifica impone delle decisioni importanti. D'Aversa ha già dato la sua disponibilità e, nelle prossime ore, potrebbe trovare l'accordo definitivo con il club di Cairo.

Tutte le news di Torino

