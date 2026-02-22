Torino, D'Aversa prima scelta per sostituire Baroni: cosa sta succedendo

Il pesante ko contro il Genoa di De Rossi ha convinto il Torino a riprendere i contatti con D'Aversa, dopo i primi confronti delle scorse settimane. L'ex allenatore dell'Empoli è infatti la prima scelta per sostituire Baroni, autore di una stagione negativa e al di sotto delle aspettative del club. La società piemontese aveva infatti programmato un campionato con ben altri risultati e, inevitabilmente, l'attuale classifica impone delle decisioni importanti. D'Aversa ha già dato la sua disponibilità e, nelle prossime ore, potrebbe trovare l'accordo definitivo con il club di Cairo.

