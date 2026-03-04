Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 4 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Torino, D’Aversa avverte: "Vietato esaltarsi dopo la Lazio. Contro il Napoli servirà massima concentrazione"

L’allenatore granata invita la squadra a restare concentrata e a evitare cali. C'è la sfida all'amico Conte
2 min
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Il Torino vuole dare continuità ai risultati e soprattutto evitare cali dopo i momenti positivi. È questo il messaggio lanciato da Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. L’allenatore granata, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra debba imparare dal percorso di questa stagione, caratterizzato da buone prestazioni seguite però da periodi meno brillanti. “La storia di quest’anno dice che dopo le vittorie, purtroppo, ci sono stati periodi negativi. Quindi battendo fisso su questo aspetto bisogna fare in modo che questo non accada”, ha spiegato il tecnico.

D'Aversa pronto per la gara contro il Napoli: serve continuità

D’Aversa ha poi evidenziato come il calendario ravvicinato abbia aiutato la squadra a rimanere con i piedi per terra dopo il successo contro la Lazio: “Abbiamo giocato di sera e poi lo faremo di nuovo venerdì. C’è stato meno tempo per esaltarsi e festeggiare la gara contro la Lazio e quindi ci siamo buttati subito sul lavoro, rimanendo concentrati e ragionando sul fatto che non si è ancora fatto nulla. Il Napoli gioca in maniera totalmente diversa da come ci ha affrontato la Lazio. Con la Lazio il riferimento era la palla, mentre il Napoli è una squadra che aggredisce forte uomo su uomo. Dal punto di vista tattico sicuramente sarà una gara diversa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Da non perdere

Conte e il futuro al NapoliLobotka si ferma: Napoli in ansia

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS