Torino, D’Aversa avverte: "Vietato esaltarsi dopo la Lazio. Contro il Napoli servirà massima concentrazione"

Il Torino vuole dare continuità ai risultati e soprattutto evitare cali dopo i momenti positivi. È questo il messaggio lanciato da Roberto D’Aversa alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. L’allenatore granata, intervenuto in conferenza stampa, ha sottolineato come la squadra debba imparare dal percorso di questa stagione, caratterizzato da buone prestazioni seguite però da periodi meno brillanti. “La storia di quest’anno dice che dopo le vittorie, purtroppo, ci sono stati periodi negativi. Quindi battendo fisso su questo aspetto bisogna fare in modo che questo non accada”, ha spiegato il tecnico.

D'Aversa pronto per la gara contro il Napoli: serve continuità

D’Aversa ha poi evidenziato come il calendario ravvicinato abbia aiutato la squadra a rimanere con i piedi per terra dopo il successo contro la Lazio: “Abbiamo giocato di sera e poi lo faremo di nuovo venerdì. C’è stato meno tempo per esaltarsi e festeggiare la gara contro la Lazio e quindi ci siamo buttati subito sul lavoro, rimanendo concentrati e ragionando sul fatto che non si è ancora fatto nulla. Il Napoli gioca in maniera totalmente diversa da come ci ha affrontato la Lazio. Con la Lazio il riferimento era la palla, mentre il Napoli è una squadra che aggredisce forte uomo su uomo. Dal punto di vista tattico sicuramente sarà una gara diversa”.