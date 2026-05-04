D'Aversa furioso, niente riposo per il Torino: le scelte drastiche dopo il ko contro l'Udinese

Nonostante non abbia compromesso niente a fini di classifica , la sconfitta del suo Torino contro l'Udinese non è andata giù affatto a Roberto D'Aversa . I tanti errori commessi dai granata al Bluenergy Stadium hanno portato l'allenatore a cancellare il giorno di riposo. Quindi i granata sono tornati immediatamente a lavorare sul campo del Filadelfia.

Domenica di lavoro per il Torino: sveglia alle 7:30 e colazione di squadra

Sarebbe dovuto essere una giornata libera, quella di ieri, per il Torino. E invece la prestazione messa in campo sabato, con l'Udinese che ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e di Kristensen, ha modificato i piani. Roberto D'Aversa, arrabbiato per quanto visto, ha ordinato l'immediata ripresa degli allenamenti. La sveglia per tutti i giocatori è suonata alle 7:30, con la colazione obbligatoria tutti insieme che si è svolta tra le 8:00 e le 9:00.

Le ultime partite del Torino: si chiude con il derby

Il Torino si trova al tredicesimo posto in classifica in Serie A con 41 punti conquistati in 35 giornate. Nelle tre giornate di campionato rimaste da giocare, il Torino venerdì 8 maggio affronterà il Sassuolo in casa, quindi scenderà in campo in trasferta il Cagliari prima di un ultimo impegno speciale, all'Olimpico - Grande Torino, contro la Juventus.