Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 4 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

D'Aversa furioso, niente riposo per il Torino: le scelte drastiche dopo il ko contro l'Udinese

L'allenatore non ha gradito gli errori commessi nell'ultima partita. La decisione? Domenica mattina di lavoro al Filadelfia
2 min
TagsTorinod'aversa
Torino

Torino

Tutte le notizie sulla squadra

Nonostante non abbia compromesso niente a fini di classifica, la sconfitta del suo Torino contro l'Udinese non è andata giù affatto a Roberto D'Aversa. I tanti errori commessi dai granata al Bluenergy Stadium hanno portato l'allenatore a cancellare il giorno di riposo. Quindi i granata sono tornati immediatamente a lavorare sul campo del Filadelfia.

Domenica di lavoro per il Torino: sveglia alle 7:30 e colazione di squadra

Sarebbe dovuto essere una giornata libera, quella di ieri, per il Torino. E invece la prestazione messa in campo sabato, con l'Udinese che ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Ehizibue e di Kristensen, ha modificato i piani. Roberto D'Aversa, arrabbiato per quanto visto, ha ordinato l'immediata ripresa degli allenamenti. La sveglia per tutti i giocatori è suonata alle 7:30, con la colazione obbligatoria tutti insieme che si è svolta tra le 8:00 e le 9:00. 

 

Le ultime partite del Torino: si chiude con il derby

Il Torino si trova al tredicesimo posto in classifica in Serie A con 41 punti conquistati in 35 giornate. Nelle tre giornate di campionato rimaste da giocare, il Torino venerdì 8 maggio affronterà il Sassuolo in casa, quindi scenderà in campo in trasferta il Cagliari prima di un ultimo impegno speciale, all'Olimpico - Grande Torino, contro la Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Torino

Da non perdere

La vittoria dell'Udinese contro il TorinoSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS