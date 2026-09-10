Cacciamani rinnova con il Torino fino al 2031: l'annuncio ufficiale

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alessio Cacciamani fino al 30 giugno 2031 ". Così il club granata ha annunciato ufficialmente il prolungamento dell'esterno classe 2007. Finora con Abate in panchina alla guida del Torino Cacciamani ha sempre giocato da titolare in tutte e tre le partite di campionato, schierato a sinistra nel centrocampo a cinque. Nella sfida contro il Sassuolo ha anche fornito un assist per il gol di Comuzzo.

I numeri di Cacciamani con il Torino

Sul proprio sito il Torino ha aggiunto una presentazione del suo giocatore con tutti i numeri. Si legge: "Cacciamani è nato a Jesi il 29 giugno 2007. L’esterno è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Biagio Nazzaro, Fano e Ancona, prima di approdare al Torino nell’agosto 2023, entrando a far parte della formazione Under 17 granata. Nel corso della sua esperienza nel settore giovanile del Toro ha completato il proprio percorso di crescita, passando dall’Under 17 all’Under 18 e successivamente alla Primavera. Nella stagione 2024/'25 ha contribuito alla conquista del titolo di Campione d’Italia Under 18, mettendo a segno 12 reti e servendo 3 assist in 17 presenze nella regular season, oltre a una rete nella fase finale. Nella stessa stagione ha inoltre collezionato 18 presenze, un gol e 3 assist con la Primavera e ha fatto il suo esordio in Serie A con la prima squadra in occasione della gara Torino-Inter dell'11 maggio 2025".