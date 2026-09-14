Petrachi su Cacciamani: "L'offerta della Roma? Gasperini gli ha messo gli occhi addosso"

Così il direttore Petrachi nel pregara di Torino-Roma: " L’interesse della Roma per Cacciamani? È un giocatore che piace alla Roma, Gasperini gli ha messo un po’ gli occhi addosso . Noi avevamo sposato l’idea di non cederlo, a meno che non fosse arrivata una richiesta importantissima. È arrivata una richiesta importante ma non quella che ci ha fatto vacillare. Siamo contenti sia rimasto, siamo convinti che possa dare il suo contributo anche se parte dalla panchina. Poi l’allenatore fa le scelte anche in base all’avversario".

Petrachi sulle condizioni di Simeone: "Ha avuto un blocco dorsale"

Petrachi ha poi proseguito: "Abate più tranquillo adesso? Direi di sì, perché sono arrivati anche gli ultimi due giocatori funzionali che servivano a quello che lui ha in testa. Molti di loro si sono integrati bene, altri c’è ancora un po’ di condizione che devono acquisire. Le condizioni di Simeone? Adesso sta provando con la squadra, siamo qui per capire se effettivamente ce la fa. Ha avuto un blocco dorsale, il famoso colpo della strega, non un problema muscolare solito. Siamo qui per capire se ce la fa".

Petrachi sul suo passato alla Roma: "Anno intenso"

Infine, una battuta sul suo passato giallorosso: "Alla Roma è stato un anno intenso, con cui ho lasciato dei legami. Ci sono state vicissitudini particolari, ma è stato comunque un anno importante. I tifosi mi hanno accolto bene, quando sono andato via ho sentito comunque la fiducia. Sono situazioni che nel calcio vanno sempre affrontate, oggi sono al Toro e quindi forza Toro".