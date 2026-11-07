Torino-Lecce 1-1, N'Dri risponde a Simeone: i granata si fermano sul palo, Falcone salva i salentini
Finisce 1-1 tra Torino e Lecce all'Olimpico Grande Torino, al termine di una sfida equilibrata e decisa da due deviazioni sfortunate. La partita comincia con 16 minuti di ritardo a causa delle linee del terreno di gioco non tracciate correttamente, un inconveniente che costringe le squadre ad attendere prima del fischio d'inizio.
Torino-Lecce, Gaspar sblocca con un'autorete, N'Dri pareggia
Dopo un primo tempo senza reti, il risultato si sblocca al 60', quando un'azione di Simeone provoca la sfortunata deviazione di Gaspar, che spedisce il pallone nella propria porta. Il Torino passa così in vantaggio, ma il Lecce reagisce e al 73' trova il pareggio con N'Dri, favorito anche da una deviazione di Bragança.
Nel finale i granata aumentano la pressione alla ricerca dei tre punti. Il Torino colpisce un palo e trova sulla propria strada un grande Falcone, decisivo con una parata che salva il risultato. Dopo gli ultimi tentativi dei padroni di casa, l'arbitro Feliciani fischia la fine. Un punto a testa, con il Toro che recrimina per le occasioni sprecate e il Lecce che porta a casa un pareggio prezioso.
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