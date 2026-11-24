TORINO - Una notizia importante in casa Torino, mentre il tecnico Ignazio Abate è chiamato intanto a rialzare una squadra a secco di vittorie da quattro turni in Serie A (con un solo punto raccolto) e reduce dalla sconfitta incassata contro il Napoli al 'Maradona'. Nella mattina di oggi (martedì 24 novembre) è infatti prevista, da parte della Giunta comunale, l'approvazione della delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta del Torino Football Club per la riqualificazione, valorizzazione e futura gestione dello stadio Olimpico Grande Torino.

'Olimpico Grande Torino', l'annuncio del sindaco Ad annunciarlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, spiegando che "verrà anche presentato un emendamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione, perché la proposta che ha fatto il Torino prevede un diritto di superficie di 90 anni sia sullo stadio che sul Robaldo". "Il Consiglio comunale - illustra ancora il sindaco - dovrà autorizzare la potenziale cessione del diritto di superficie delle due aree e il fatto che stiamo discutendo di questo durante la sessione di bilancio permette di arrivare a metà dicembre anche con l'autorizzazione all'eventuale dismissione da parte dell'aula. Quindi siamo perfettamente in linea, anzi un pochino in anticipo, rispetto al cronoprogramma che avevamo immaginato".