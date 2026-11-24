Stadio 'Olimpico Grande Torino', il Comune stabilisce il pubblico interesse: cosa cambia per il club granata
TORINO - Una notizia importante in casa Torino, mentre il tecnico Ignazio Abate è chiamato intanto a rialzare una squadra a secco di vittorie da quattro turni in Serie A (con un solo punto raccolto) e reduce dalla sconfitta incassata contro il Napoli al 'Maradona'. Nella mattina di oggi (martedì 24 novembre) è infatti prevista, da parte della Giunta comunale, l'approvazione della delibera che dichiara il pubblico interesse della proposta del Torino Football Club per la riqualificazione, valorizzazione e futura gestione dello stadio Olimpico Grande Torino.
'Olimpico Grande Torino', l'annuncio del sindaco
Ad annunciarlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo, spiegando che "verrà anche presentato un emendamento al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al Bilancio di previsione, perché la proposta che ha fatto il Torino prevede un diritto di superficie di 90 anni sia sullo stadio che sul Robaldo". "Il Consiglio comunale - illustra ancora il sindaco - dovrà autorizzare la potenziale cessione del diritto di superficie delle due aree e il fatto che stiamo discutendo di questo durante la sessione di bilancio permette di arrivare a metà dicembre anche con l'autorizzazione all'eventuale dismissione da parte dell'aula. Quindi siamo perfettamente in linea, anzi un pochino in anticipo, rispetto al cronoprogramma che avevamo immaginato".
La proposta granata e la concessione in scadenza
Quella della società granata, con il Politecnico, è una proposta di partenariato pubblico-privato che, sottolinea Lo Russo, "è stata esaminata dagli uffici comunali ed è stata giudicata valida e la delibera che ne dichiara il pubblico interesse è un passo molto concreto verso il futuro dello dello stadio Olimpico. Il Torino - ricorda il sindaco - dovrà presentare un progetto definitivo che verrà valutato e messo in evidenza pubblica, quindi bisogna ancora aspettare per rendere noto il progetto, ma sicuramente il passo di stamattina è una pietra miliare". La delibera prevede anche che, alla scadenza dell'attuale concessione del 31 dicembre 2026, il Torino possa continuare a utilizzare lo stadio attraverso un provvedimento temporaneo, a condizioni che saranno definite dagli uffici comunali.
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