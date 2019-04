Serie A Udinese, Tudor: «Punto importantissimo per il finale di stagione»

MILANO - "Mi è piaciuta più la prestazione di stasera che quella di sabato, sinceramente. Ai ragazzi faccio i miei complimenti, abbiamo preparato la gara nel modo giusto: questo punto per noi è importantissimo per il finale di stagione". Così Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, dopo la gara col Milan: "Con l'ingresso di Okaka la partita è cambiata con Pussetto che è andato a fare il quinto a destra, eravamo più offensivi, volevamo il gol. Anche nell'intervallo l'ho detto. Giocare qui non è mai facile, ma abbiamo sfruttato bene il contropiede. Empoli? Sarà una gara importantissima: è una concorrente diretta, dobbiamo prenderci le cose buone di oggi, prendendo quelle meno buone da correggere. Questo stadio mi ha sempre portato bene: tante vittorie e ho fatto anche un paio di gol. Abbondanza d'attacco? Bisogna vedere le gare ravvicinate, quanto si è speso come energie. Mi dispiace che oggi Behrami si sia fatto male, non sembra una cosa da nulla, è caduto male sulla caviglia. Speriamo non sia nulla, per noi è importantissimo".

Il Milan non vince più: Lasagna risponde a Piatek