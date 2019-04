Serie A Udinese, Tudor: «Salvezza? Spal ed Empoli fortunate nel calendario»

ROMA - "E' stata brava la Roma, che è una squadra fatta di grandi giocatori a cui faccio i complimenti per la vittoria. Siamo venuti qui con i nostri mezzi per provare a strappare qualche punto. A volte abbiamo fatto vedere cose interessanti, a volte invece ci siamo fatti schiacciare dalla loro qualità". Così il tecnico dell'Udinese Igor Tudor, dopo la sconfitta dell'Olimpico. "Mi dispiace per il modo strano in cui abbiamo concesso il gol, si sono fermati tutti - ammette ai microfoni di Sky Sport -. Ma faccio i complimenti anche ai miei giocatori e guardiamo avanti. Siamo fiduciosi, eravamo partiti bene con i 7 punti fatti, poi avremo il recupero con la Lazio e la partita importantissima in casa con il Sassuolo, ci sono ancora tanti punti in ballo. Ci teniamo le cose buone di questa partita e cercheremo di migliorare quelle meno buone. Perchè si è fermato Samir sul gol di Dzeko? Non ho ancora parlato con lui, non c'è una giustificazione, in casi di pericolo bisogna giocare e poi vedere cosa decide l'arbitro. Bisogna migliorare anche in questo, dispiace perdere così, ma può capitare. La settimana scorsa non c'è stato tanto tempo per lavorare, a questa squadra serve intensità soprattutto in allenamento. Questo può cambiare le cose in partita. Per come vedo io il calcio non mi piace aspettare l'avversario, ma aggredire alto. Però mi devo adattare alla squadra e ai giocatori con intelligenza. Quota salvezza più alta dopo la vittoria della Spal? Io mi concentro sulla mia squadra e i punti che possiamo fare, la Spal è stata brava, ma ci vuole anche fortuna nel calendario: anche l'Empoli ha trovato un Napoli senza più obiettivi - conclude -".

ROMA-UDINESE 1-0: LA CRONACA