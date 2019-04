Serie A Udinese, Tudor: «Voltiamo pagina, ora testa al Sassuolo»

ROMA - "Un passo indietro rispetto alle ultime partite? Siamo venuti con tanti problemi e assenze. Le gare ravvicinate ci hanno penalizzato ed ho dovuto schierare troppi giocatori che non stavano bene". Così Igor Tudor dopo la sconfitta con la Lazio nel recupero della ventiseiesima giornata. "I ragazzi avevano voglia di fare - prosegue il tecnico croato ai microfoni di Sky Sport -, ma la Lazio è stata molto brava e bisogna fargli i complimenti. Dobbiamo concentrarci sul Sassuolo e dimenticare la gara di oggi. Se i ragazzi pensavano già allo scontro salvezza? Ma no, ripeto, il problema sono state le troppe assenze. De Paul? Dispiace per il suo errore dal dischetto, avrebbe potuto riaprire la partita. Lui, comunque, continuerà a calciare i rigori. Okaka e Pussetto? Tutti e due hanno problemi fisici, Pussetto non è proprio venuto e Okaka non può giocare due gare in tre giorni. Poi ci si sono messi anche i problemi a Fofana, Ter Avest e Opoku. Ho scelto una squadra più chiusa aggiungendo un centrocampista, ma non è andata. Ora giriamo pagina, non c'è tempo di analizzare, sabato arriva il Sassuolo e dobbiamo subito pensare a loro. Badu? E' stato fuori tanto, ma sono contento che sia tornato, deve solo ritrovare il ritmo partita. Lotta salvezza? Ci sono state due vittorie delle piccole contro le grandi che nessuno si aspettava, ma ci può stare. Noi abbiamo fatto 7 punti ma ci siamo mossi poco. Siamo venuti qui a giocare contro la Roma e la Lazio, ma non è qui che dobbiamo costruire la nostra salvezza. L'eliminazione della Juve? Non è facile vincere la Champions, ci sono tante squadre forti e ricche, con rose incredibili. L'Ajax ha fatto fuori Real e Juve, a volte può capitare ed è successo - conclude -" .

LAZIO-UDINESE 2-0: LA CRONACA