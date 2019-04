Serie A Udinese, Pussetto e Nuytinck in gruppo

UDINE - Pomeriggio di allenamento per l'Udinese, in vista della gara di sabato pomeriggio, contro il Sassuolo. I giocatori scesi in campo per più minuti cotro la Lazio hanno lavorato all'interno per una seduta di scarico, mentre il gruppo si è spostato sul campo dove il tecnico Tudor ha guidato i bianconeri in una serie di torelli, di esercizi di possesso palla e in una partitella a campo ridotto. Fofana ha lavorato ancora con un programma specifico, Pussetto e Nuytinck hanno svolto l'intera seduta con la squadra.

