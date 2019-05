Serie A Udinese, Tudor: «Pari importante, ci dà fiducia»

UDINE - "Mandragora? Ci può stare il rigore, c'è stata la spinta, ma va bene così. Si può anche sorvolare". Così Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, a Dazn dopo la gara con l'Inter: "Contro una squadra di livello come quella nerazzurra corri molto e senza palla: la lucidità è mancata. Ma siamo contenti per il pareggio. E' un punto importante che ci dà grande fiducia per il futuro, ora siamo attesi da tre gare molto importanti. Pussetto? E' un giocatore importante per noi. Siamo passati al 3-5-2 dal 3-4-3 dopo un quarto d'ora, per giocarcela uomo a uomo. Mandragora ha giocato a grandi livelli, così come hanno fatto Larsen e De Paul. Ci è mancato di recente l'ultimo colpo in avanti: in queste ultime tre partite speriamo di sbloccarci. Zeegelaar? Mi è piaciuto molto oggi, ha tenuto bene contro calciatori importanti come quelli dell'Inter e spesso si è proposto in avanti: ha un bel piede e ha grande fisicità. Sono contento per lui".

Inter, solo un pari a Udine: finisce 0-0