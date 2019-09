UDINE - Seduta mattutina di scarico per l'Udinese. Gli unici elementi a lavorare a parte sono stati Stefano Okaka, arrivato ieri in Friuli per iniziare la sua seconda esperienza con la maglia dell'Udinese, e i portieri Musso, Nicolas e Perisan, protagonisti di una divertente partitella di calcio-tennis con i preparatori Brunner e Marcon e con il vice di mister Tudor Giampiero Pinzi. Per domani, giornata di riposo: la preparazione in vista dell'Inter riprende lunedì.

