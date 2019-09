Udinese, Tudor: "Vittoria che ci regala fiducia per il futuro"

UDINE - "Sapevo che sarebbe stata una partita difficile dopo tutti questi risultati negativi. Se giochi bene e non raccogli punti è normale un po' di insicurezza". Così un rinfrancato Igor Tudor dopo la vittoria della sua Udinese sul Bologna. "Sono contento per la prestazione - spiega ai microfoni di Sky -, non era facile. Dietro non abbiamo concesso niente, davanti con Okaka e De Paul che praticamente non abbiamo mai avuto, ora avrò più opzioni proprio lì dove abbiamo fatto fatica. Complimenti ai ragazzi, una vittoria che dà fiducia per il futuro. Le scelte tra Nestorovski, Lasagna, Okaka e De Paul? Vedremo, ci sono tante partite da giocare e avrò più scelta. Dopo tante buone prestazioni senza punti serviva migliorare davanti, dietro non abbiamo mai avuto grandi problemi. Fiorentina? Lasciatemi un po' godere per la vittoria di oggi (ride ndr). De Paul in sei partite ne ha giocata solo una e conosciamo la sua importanza per noi, così come Pussetto, Lasagna e Nestorovski, che oggi ha fatto una partita di personalità" ha concluso Tudor.

UDINESE-BOLOGNA 1-0: LA CRONACA