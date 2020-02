Udinese, ufficiale l'entrata in Confindustria

TRIESTE - Udinese Calcio Spa entra in Confindustria Udine. La firma ufficiale dell'adesione è avvenuta oggi nella sede della società, alla presenza della presidente dell'Associazione degli Industriali della provincia di Udine Anna Mareschi Danieli, del direttore generale Michele Nencioni e del direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino. "Confindustria Udine - ha affermato Mareschi Danieli - è molto contenta di accogliere tra i propri associati l'Udinese Calcio. La società, grazie alla lungimiranza e alla capacità imprenditoriale della famiglia Pozzo, è non soltanto un'impresa rilevante del territorio, ma anche ambasciatrice del Friuli a livello internazionale". "Entrare a far parte di Confindustria Udine ci riempie di orgoglio e dà l'esatta dimensione della rilevanza che rivestiamo nel panorama calcistico e aziendale a livello nazionale e, naturalmente, territoriale", ha commentato il dg Collavino. Un accordo "che certifica, una volta di più, il prestigio e la solidità della nostra società"

.