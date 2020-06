Udinese, Becao torna ad allenarsi in gruppo

UDINE - Seduta mattutina di allenamento per l'Udinese. Il gruppo si è allenato praticamente al completo, visto che l'unica defezione è stata quella di Prodl. Il tecnico Gotti ha infatti ritrovatoin gruppo anche Becao, oggi regolarmente in campo con i compagni dopo che, nella giornata di ieri, avev svolto un lavoro differenziato programmato precauzionale. La seduta odierna si è focalizzata su lavoro atletico e tecnico tattico con il pallone. Per la giornata di domani è in programma una doppia sessione di allenamento.

Serie A, il nuovo calendario: Juve-Lazio il 20 luglio alle 21.45