Udinese, Gotti: "Tante cose positive, ma non posso essere contento"

UDINE - "Non possiamo accontentarci di avere messo in difficoltà l'Atalanta". Lo ha dichiarato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, ai microfoni di Sky dopo la gara con l'Atalanta: "Ci servono punti, dobbiamo seguire il nostro percorso, per cui uscire dal campo in qualsiasi modo ma senza punti non può farmi felice. L'aspetto primario è comunque la buona classifica, come ottenerla poi è un discorso a parte. Sicuramente ci sono degli aspetti positivi, relativi non solamente al gioco, ma anche allo spirito di chi ha provato, in campo, a dare tutto. Questo è il punto forte che nelle prossime 10 partite ci deve accompagnare. Sono preoccupato, la classifica non permette di dormire sonni tranquilli. Ma vedo un atteggiamento coerente con quello che vedo durante gli allenamenti. Ma dobbiamo portare a casa punti, senza accontentarci dell'atteggiamento buono. Lasagna? E' uno degli elementi da mettere dalla parte degli attivi. Ma anche con tanti aspetti positivi di questa gara, io non riesco ovviamente ad essere contento".

