Udinese, Gotti: "Sono 3 punti pesanti. Ora testa alla Sampdoria"

FERRARA - "E' una vittoria meritata che i ragazzi hanno costruito pian piano. Non era scontato, visto che le energie possono venir meno con tutte queste gare a ritmo incessante". Così Luca Gotti, a Udinese TV, dopo l'importante successo in casa della Spal. Un 3-0 che avvicina di molto la salvezza: "Non so quale sarà la quota per salvarsi, ma questi sono 3 punti pesanti - spiega il tecnico bianconero -. Ora mancano ancora 7 partite e cercheremo di affrontarli una alla volta. La partita con il Genoa mi era rimasta decisamente in testa (pareggio rossoblù allo scadere dopo il doppio vantaggio Udinese, ndr). Giocare tre partite in una settimana con le due genovesi e la Spal aveva un gran peso per la classifica, che con questa vittoria migliora". Ora testa alla Sampdoria: "Avremo poco tempo per recuperare, ma cercheremo di prepararci al meglio".

