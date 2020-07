Udinese, Gotti: "Una vittoria inaspettata. Sarri? Merita lo scudetto"

UDINE - "Non me l'aspettavo, ma i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano per far sì che accadesse". Così il tecnico dell'Udinese Luca Gotti dopo la clamorosa vittoria contro la Juve, 2-1, che ha rimandato la festa scudetto dei bianconeri di Sarri e avvicinato di molto la salvezza. "Era difficile immaginare visti i presupposti del pregara: avevo pochi calciatori a disposizione, solo 12 della prima squadra a cui si è aggregato Samir stamattina. Ma dal punto di vista dell'atteggiamento i ragazzi se la sono guadagnata completamente - ha proseguito a Sky -. Quando giochi contro la Juve devi sfruttare quello che ti concede: in alcuni momenti devi essere incudine, in altri martello. Sarri? Sono contento che non festeggerà lo scudetto qui a Udine, anche se se lo merita. È virtualmente suo". Sulla prestazione: "Facendo un'analisi generale questa squadra meritava una classifica diversa. Tanti punti li abbiamo lasciati nel finale, in diverse gare abbiamo creato tanto e raccolto poco, ma questa sera c'è stata una nemesi. Poche occasioni, ma alla fine abbiamo vinto. Inoltre è lodevole la pazienza di una provinciale che, sotto di un gol, ha la pazienza di costruire: non è scontato". Su Fofana, tra i pilastri di questa Udinese: "Può calcare i massimi palcoscenici. Sekho lo devo ringraziare perchè gioca sempre, gestendo fatica e lucidità, sono fiero delle sue risposte. Futuro? Prima finiamo questo campionato, poi ne parleremo" ha concluso Gotti.

