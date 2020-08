Udinese, l'ex Di Natale: "De Paul molto importante per il club, spero rimanga"

UDINE - Antonio Di Natale, per anni bomber e capitano dell'Udinese, ha parlato dell'attuale rosa bianconera al sito ufficiale del club: "È una squadra molto giovane, Gotti ha fatto un buon lavoro specialmente nel girone di ritorno. Ci sono tanti giocatori bravi. Adesso si riparte subito per fare il meglio possibile". Il campione partenopeo dice la sua anche su Rodrigo De Paul, il talentuoso argentino che ha ereditato la sua numero 10: "Ha onorato la maglia, facendo, un grandissimo campionato. È un ragazzo che negli anni a Udine è migliorato molto. È un giocatore molto importante per la società. Speriamo rimanga, merita una grande".

Un commento anche sulla nuova divisa dell'Udinese: "È una bellissima maglia, pesa molto. Chi viene a giocare qui a Udine deve capire che viene per vincere, per farla sudare. Bisogna dare il massimo".