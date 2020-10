Udinese, Gotti: "Dispiace perdere con la Roma per un errore così marchiano"

UDINE - "Dal punto di vista dei risultati è stata una pessima settimana, ci è andato tutto male. Ma dico che vedo la giusta direzione. Mi sembra che, tra infermeria piena e giocatori non in condizione, si inizia a vedere il contributo dei nuovi. E fa ben sperare". Lo ha dichiarato Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, dopo l'incontro con la Roma ai microfoni di Dazn: "L'impressione è che questa squadra possa prendere la strada della qualità, che potrà dare soddisfazioni di gioco e di classifica. Credo che il sistema di gioco e le linee siano legati a giocatori importanti. Credo che Pereyra e altri vadano messi nelle migliori condizioni per esprimersi. Lunedì sera, a fine mercato vedremo chi siamo: e cercheremo di trovare la squadra. Perso per una distrazione? E' successo nelle ultime tre partite. Dispiace che sia accaduto con un errore così marchiano, ma la squadra ha voglia di giocare, cercherà sempre di più di esprimere il proprio gioco. Un'Udinese con Pereyra, De Paul e Mandragora? MI piacerebbe. Ci vorrà tempo per Mandragora, ma abbiamo Jayalo e altri giocatori. La direzione comunque è quella. Il momento che stiamo vivendo? Difficile fare una valutazione generale, molti parlano a vanvera. Noi passiamo qui 10-12 ore, facciamo in continuazione tamponi e test sierologici. Purtroppo però ci vuole pochissimo per trovarti in una situazione che atterrisce, visto che incombe questa variabile e non sai come gestirla".

