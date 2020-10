Udinese, Pereyra: "Avevo altre offerte, ma ho voluto solo i bianconeri"

UDINE - Roberto Pereyra, tornato dal Watford all'Udinese dopo le tre stagioni passate in Friuli (2011-2014), oltre al biennio alla Juventus dal 2014 al 2016, parla così ai microfoni di Sky Sport "E' stato un ritorno emozionante. Avevo ricevuto offerte anche da altri club, ma ho voluto solo i bianconeri. Conosco la città e in questa squadra mi sento come se fossi in famiglia". Sul primo impatto con i nuovi compagni: "Ci sono tanti elementi importanti in rosa e questo crea aspettative prima nei tifosi e poi in noi stesse. In questa settimana ci siamo allenati bene e dobbiamo continuare a sudare, con l'obiettivo di ottenere punti già nella prossima sfida contro il Parma. Questa è l'unica cosa che ci interessa". Chiusura sul suo ruolo: "Sono abituato a fare un po' di tutto, anche se ultimamente mi sono specializzato di più come mezzala. Più contento Gotti o gli allenatori del Fantacalcio ad avermi preso? Penso tutti e due", conclude.

