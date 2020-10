Udinese, Gotti: "Ancora una volta prendiamo tre tiri e tre gol"

FIORENTINA - Nonostante la gran reazione per l'Udinese è arrivata ancora una sconfitta. Queste le parole di mister Luca Gotti dopo il 3-2 subito in casa della Fiorentina: "Siamo stati disattenti dietro, commettendo errori evitabili, abbiamo preso tre tiri e tre gol con il nostro portiere non ha fatto una parata. Ci sta capitando spesso, ma non ci gira neanche bene". Sul cambio modulo: "Penso che i calciatori debbano giocare nelle posizioni a loro più congeniali, quando stanno bene. E bisogna trovare equilibri in virtù di questo fatto. Non è una cosa che si inventa, non mi posso alzare la mattina e fare il 5-5-5. Dopo questa gara mi resta l'impressione che avremmo potuto fare risultato, ho visto una buona squadra già nel primo tempo e dopo il 2-0, non solo dopo il cambio di modulo". Ora, per l'Udinese, c'è la Coppa Italia: "Una competizione che mi permetterà di far mettere minuti nelle gambe a quei giocatori che ne hanno bisogno" ha concluso Gotti.

FIORENTINA-UDINESE 3-2: LA CRONACA