Udinese, Gotti: “Ingenui i gol presi, ma il Napoli ha meritato”

UDINE - Luca Gotti non cerca scuse per il pesante 4-0 subìto alla Dacia Arena dall'Udinese. Semplicemente il Napoli è stato più forte: "In questa vittoria - ammette il tecnico friulano ai microfoni di Dazn - ci sono grandi meriti dei nostri avversari, vanno fatti i complimenti a loro per come hanno gestito i momenti della partita. Mi dispiace soprattutto del modo in cui abbiamo preso i primi due gol, perché sono quegli episodi che hanno indirizzato la partita e permesso al Napoli di gestire: non hanno mai mollato la presa sulla partita. Quei gol faccio fatica, da allenatore, a giustificarli perché sono ingenui per il livello a cui siamo". Nonostante lo svantaggio, all'Udinese il tenico ha comunque chiesto di continuare a giocare il suo calcio: "C’erano le possibilità per una costruzione ragionata - sostiene Gotti - e di arrivare col palleggio al limite della loro area, creando i presupposti per l’attacco alla profondità. Il risultato però è stato segnato dal primo tempo, nella ripresa è stato bravo il Napoli a non darci l’occasione di rientrare".