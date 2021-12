Udinese, Gotti: "La partita andava gestita meglio"

UDINESE - Tantissime emozioni e colpi di scena tra Lazio e Udinese all'Olimpico. Il tecnico dei friulani Luca Gotti, dopo il pirotecnico 4-4 non nasconde un pò di rammarico. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: "Un'altalena gigantesca questa partita. Quando sei in vantaggio 1-3 e puoi gestire bene le tue caratteristiche dispiace subire una rimonta. Partita farcita da tante cose dal punto di vista tattico e disciplinare. Beto? Ha dei grossi margini di miglioramento. Abbina un impegno costante, mette in grande di difficoltà qualsiasi tipo di difensore perché è veloce e poi la porta la sente. E' un diamante grezzo. Forestieri? Ha dato per quel poco che ha giocato con quella punizione. Ho cullato l'idea di metterlo dall'inizio ma pensando alla pressione alta della Lazio ho pensato a un giocatore con altre caratteristiche come Success. Detto questo anche Forestieri non ha i 90' sulle gambe e quindi va gestito".