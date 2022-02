Udinese. Cioffi: "Cerchiamo riscatto con una Lazio da vertici"

UDINE - "Non sarebbe da uomini di sport non avere voglia di riscatto. Servono fatti e contenuti più che parole". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese , Gabriele Cioffi , in vista della gara con la Lazio : "É stata una settimana anomala perché ci siamo visti togliere sei punti: tre, meritatamente, dal Verona e tre dalla giustizia sportiva. Non entro in merito perché non è il mio compito quindi con piacere rigiocheremo quella partita. La gara contro il Verona è stata anomala perché la prestazione c’è stata. Onore al Verona perché ha avuto il cento per cento delle finalizzazioni, noi 0%. Come squadra non vogliamo cercare alibi. Non c’è né fortuna né sfortuna. La fortuna con il Torino ce la siamo creata e la non fortuna con il Verona ce la siamo creata. L’aspetto importante che focalizza il tutto è che ci siamo dimenticati perché abbiano vinto con il Torino "

Atteggiamento e identità

"Il nostro atteggiamento di squadra è e vuole essere chiaro e definito perché il DNA e l’identità dell’Udinese sono ben definiti. Si tratta di una identità fatta di atteggiamento difensivo al quale va aggiunto del bel gioco. Contro il Verona c'è stato il bel gioco ma non l’identità, non giochiamo per esercizio di stile ma per cercare di fare punti con solidità e con lo stile che ha caratterizzato Udinese negli ultimi anni cercando di perfezionarlo e renderlo più accattivante".

Le scelte

"Nuytinck è un giocatore molto importante per noi, è purtroppo indietro nel suo recupero e non sarà della partita. Udogie lo abbiamo recuperato oggi e ci sarà. Zeegelaar si è riaggregato alla squadra nel finale della settimana per un affaticamento del flessore. Pereyra sta bene. Per noi è un giocatore importante, è sulla strada giusta per raggiungere l’importanza che ha per noi"

Verso la Lazio

"Mi aspetto una gara simile a quella dell'Olimpico perché Sarri ha quello stile di gioco, uno stile di palleggio, una costruzione manovrata e palleggiata. Quest' anno è una Lazio diversa in contraddizione con quelle che sono le caratteristiche dello stile dell'allenatore. É una squadra forte che nonostante le assenze merita di stare ai vertici; quindi, per noi sarà una partita insidiosa dove non basterà fare tutto perfetto. Il loro impegni di Coppa? La Lazio negli ultimi tre-quattro anni è uno dei club più importanti in Italia. É abituata a giocare si più fronti. La Coppa è un momento di autostima. Arrivano da buona partita in un campo difficile contro una squadra tosta e la Lazio ha difeso il risultato con onore e ha proposto un buon calcio"