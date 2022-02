UDINE - Udinese al lavoro con una seduta pomeridiana in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Milan. Seduta caratterizzata da lavori aerobici ed esercitazioni tecnico tattiche: i bianconeri si sono soffermati su possesso e finalizzazione oltre che su partite a campo ridotto. Lavoro personalizzato sul campo per Nuytinck. Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana.