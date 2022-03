Udinese, Cioffi: "Vittoria sfumata per una questione di attimi"

UDINE - "La vittoria è sfuggita per questione di attimi: succede": Gabriele Cioffi è più diplomatico del direttore generale bianconero Pierpaolo Marino nel commentare il pareggio tra la sua Udinese e la Roma. Il tecnico friulano, ai microfoni di Dazn, si è concentrato più sulla disamina dell'intera partita che sul singolo episodio del rigore: "Siamo rimasti sorpresi dalla posizione di Zaniolo - ammette - ma ci siamo riassestati subito mettendo in mostra l’atteggiamento giusto: nessuna riverenza ma voglia di fare la nostra partita. Avevamo lavorato anche sui rigori, pensate un po’… Sapevamo di dover imprimere una pressione medio-bassa, coprendo sempre la palla vista la qualità in profondità che avevano loro in attacco. Credevamo che sarebbe stato il modo giusto per metterli in difficoltà e, fino al 93’, abbiamo avuto ragione. Nonostante i tanti giocatori offensivi che la Roma aveva in campo non ho mai avuto l’impressione che la partita fosse in mano ai nostri avversari. Abbiamo sfiorato anche il 2-0 con Samardzic mostrando la voglia ed il coraggio di giocarcela con tutti. Deulofeu è in piena forma, ha trovato un equilibrio psico-fisico importante per un giocatore del suo livello. Anche Molina ha recuperato dopo le fatiche di inizio stagione: ora sta facendo la differenza. È un peccato anche tenere fuori Soppy, che ha un grande potenziale". In chiusura Cioffi alleggerisce la tensione accumulata durante la sfida: "Se avessimo vinto - sorride - avrei fatto la battuta: “è stato uno scontro tra due Special One”. Però non ho potuto. Lo scambio di battute nel finale con Mourinho? Mi ha chiesto se per me era rigore, gli ho risposto “non proprio”".