Udinese, Cioffi: "Cagliari? Sarà agguerrito, ma noi siamo pronti"

UDINE - "Sono soddisfatto di queste due settimane. La squadra ha lavorato molto bene sia sotto l'aspetto tecnico-tattico che sotto quello fisico". Parole e musica di Gabriele Cioffi, allenatore dell' Udinese che ha parlato nella consueta conferenza della vigilia. Focus sul Cagliari prossimo avversario: "I rossoblù sono una squadra che ha ritrovato energia e vitalità fisica , oltre ad un buon equilibrio . Non so se sarà una partita bloccata ma sono certo che verranno qui agguerriti ma troveranno pane per i loro denti ".

Cagliari in emergenza? Non voglio alibi

"Non cerco alibi per la mia squadra e non li trovo per gli altri. Il Cagliari tra Covid e infortuni avrà qualche elemento fuori, ma noi non siamo i più indicati a parlare di Covid, abbiamo già dato noi abbondantemente su questo aspetto. Per quanto riguarda la partita di andata, è il passato e va dimenticata. Ci aspettiamo una squadra vogliosa di far bene e di raccogliere punti.Ci aspettiamo una prestazione importante domani. Noi vogliamo essere concentrati al 150%, perché il 110% non basta".