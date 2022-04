Udinese, Cioffi: "Contro l'Empoli ho visto una squadra affamata"

UDINE - Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, ha commentato ai microfoni di Dazn la roboante vittoria casalinga sull'Empoli: "Sono contento di quel che ho visto oggi, perchè era una partita delicata. L'Empoli gioca un buon calcio e ha idee e principi di gioco chiari e precisi. Non mi è piaciuto il primo tempo, ma nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. L'Udinese è una squadra che deve essere sempre stimolata? Vedo una squadra ch sa quello che vuole, che mentalmente non molla mai. La flessione fa parte della natura dei giocatori ma ho visto una squadra affamata che soffre quando deve soffrire. Oggi sul 2-0 eravamo in controllo fino all'ingenuità di Success. Marì al centro della difesa? L'ho schierato in quel ruolo perchè mi offre maggiori garanzie. Deulofeu? Come tutti gli attaccanti, Deulofeu vuole il gol. Pussetto stesso ha rotto un digiuno che durava da tanto."